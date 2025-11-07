Barcelona potwierdziła. Tyle osób pojawiło się na Camp Nou

Barcelona wróciła na Camp Nou. Jednak na razie tylko w ramach treningu otwartego dla publiczności. Klub poinformował, ile osób zasiadło na trybunach.

Joan Gosa/ Alamy Na zdjęciu: Spotify Camp Nou

Barcelona ujawnia dane

Kiedy Barcelona oficjalnie powróci na swój macierzysty stadion? Ciągle brakuje konkretnej daty. Camp Nou nadal nie zostało ukończone. Dlatego Duma Katalonii jeszcze nie może rozgrywać tam spotkań. Kibicom pozostało odwiedzić obiekt w ramach treningu.

Ile osób pojawiło się na trybunach? Blaugrana ujawniła – swoich ulubieńców obserwowało 21,795 widzów. Joan Laporta, prezydent klubu, przyznał, że Camp Nou ma generować trzykrotnie większy zysk niż Estadi Olímpic Lluís Companys, a więc zastępczy dom mistrzów Hiszpanii.

Barcelona rozważa oficjalne otwarcie remontowanego stadionu 22 listopada, podczas pojedynku z Athletikiem, lub 29 listopada, podczas starcia z Deportivo Alaves. Jednak to tylko plany. Nic nie zostało jeszcze potwierdzone.