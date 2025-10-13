Barcelona potwierdza. Kontuzja pomocnika, opuści El Clasico

Barcelona w najbliższym czasie będzie musiała radzić sobie bez Daniego Olmo. Klub wystosował komunikat w sprawie kontuzji swojego zawodnika.

Maciej Rogowski/ Alamy Na zdjęciu: Dani Olmo (Real Oviedo - FC Barcelona)

Barcelona traci Daniego Olmo

Joan Garcia, Gavi, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Raphinha i Marc-Andre ter Stegen – bez tych zawodników Barcelona musiała radzić sobie w ostatnim meczu La Liga. W trakcie przerwy na spotkania reprezentacji do klubu dotarły niepokojące wieści ze zgrupowania hiszpańskiej kadry. Z kolei już w stolicy Katalonii badania przeszedł Dani Olmo.

Blaugrana ujawniła ich wynik. – Dani Olmo doznał urazu mięśnia płaszczkowatego w lewej nodze, bez uszkodzenia tkanki łącznej. Czas jego rekonwalescencji będzie zależał od rozwoju urazu – czytamy w oficjalnym komunikacie.

Jak długa przerwa czeka 27-letniego pomocnika? Wstępnie mówi się o 2-3 tygodniach pauzy. To oznacza, że Hiszpan niemal na pewno nie zagra w El Clasico. Hitowy pojedynek z Realem Madryt zaplanowano na niedzielę 26 października. Olmo bez wątpienia opuści starcia z Gironą i Olympiakosem, które przypadają na 18.10 i 21.10.