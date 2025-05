Laurent Lairys/Agence Locevaphotos / Alamy, FC Barcelona Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona zaprezentowała koszulki na mecz z Realem Madryt

Kolejne El Clasico już w przyszłym tygodniu. W minioną sobotę Barcelona mierzyła się z Realem Madryt w finale Pucharu Króla, natomiast dokładnie 14 dni później Duma Katalonii i Królewscy spotkają się w 35. serii gier La Liga. Ten mecz może zadecydować o mistrzostwie Hiszpanii – zwycięstwo Blaugrany pozwoli jej wyraźnie odskoczyć najgroźniejszym rywalom.

Dla obu ekip to starcie ma ogromne znaczenie. Barcelona zamierza je uświetnić w specjalny sposób. Klub na mocy umowy ze Spotify, a więc sponsorem i partnerem tytularnym stadionu, w El Clasico występuje w koszulkach bez charakterystycznego logo platformy streamingowej. Zamiast niego pojawiają się grafiki przygotowane przez największe gwiazdy muzyki. Tym razem to miejsce zajmie Travis Scott, amerykański raper, doskonale znany z współpracy z firmą Nike.

Do tej pory Spotify „ustępowało miejsca” takim postaciom, jak Drake, Rosalía, The Rolling Stones, Karol G i Coldplay. Teraz do tego grona dołączył 34-letni Travis Scott. W miejscu logo szwedzkiej korporacji zobaczymy logo Cactus Jack, a więc wytwórni płytowej założonej przez Amerykanina.

– Jako wieloletni fan Travisa i ktoś, kto dba o styl, muszę przyznać, że współpraca ze Spotify jest potężna. Widząc logo Cactus Jack na naszej koszulce i będąc częścią akcji, która łączy piłkę nożną z modą i muzyką, jestem ogromnie zainspirowany i jestem dumny, że mogę być częścią klubu, który to akceptuje – przyznał Jules Kounde w rozmowie z klubowymi mediami.