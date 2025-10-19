Barcelona planuje pożegnalny mecz dla Messiego. Joan Laporta potwierdził

Magara Press SL Na zdjęciu: Joan Laporta

Joan Laporta zapowiedział pożegnalny mecz Messiego

FC Barcelona pożegnała się z Leo Messim w 2021 roku, gdy Argentyńczyk – po fiasku rozmów kontraktowych – przeniósł się do Paris Saint-Germain. W barwach francuskiego giganta spędził dwa sezony, a następnie dołączył do Interu Miami. W Major League Soccer 38-letni napastnik prezentuje znakomitą formę. W tym sezonie zdobył aż 29 bramek w sezonie zasadniczym i został najlepszym strzelcem rozgrywek.

Prezydent Dumy Katalonii Joan Laporta wielokrotnie podkreślał, że klub zamierza w odpowiedni sposób uhonorować swojego największego zawodnika. Przebudowa legendarnego stadionu Camp Nou opóźnia organizację wyjątkowego meczu. Obecnie Blaugrana rozgrywa swoje domowe spotkania na Estadi Olimpic Lluis Companys na wzgórzu Montjuic.

Wszystko wskazuje na to, że powrót na zmodernizowany obiekt jest coraz bliżej, a wraz z nim możliwość zorganizowania długo wyczekiwanego pożegnania Messiego. Podczas Walnego Zgromadzenia Socios Barcelony Laporta został zapytany o możliwość zorganizowania tego wyjątkowego wydarzenia. Prezes nie pozostawił żadnych wątpliwości.

– Wielokrotnie powtarzałem, że z ogromną radością uhonorujemy Messiego. Jest najlepszym piłkarzem w historii i doskonale o tym wie – powiedział. – Zawsze mówiliśmy, że odpowiedni moment nadejdzie wraz z otwarciem nowego Camp Nou. Jesteśmy tym bardzo podekscytowani i chcemy, by był to dzień, który zapisze się w historii klubu – dodał. Warto wspomnieć, że zawodnik pochodzący z Rosario strzelił 672 gole w 778 meczach.