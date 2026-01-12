Barcelona osłabiona. Gwiazdor wypadł z planów Flicka

FC Barcelona w meczu z Racingiem Santander w Pucharze Króla zagra bez kluczowego piłkarza. Frenkie De Jong będzie pauzował ze względu na czerwoną kartkę. Wróci na starcie z Realem Sociedad - donosi Mundo Deportivo.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

De Jong nie zagra w Pucharze Króla. Czerwona kartka w El Clasico

FC Barcelona na cztery ostatnie edycje aż trzykrotnie wygrywała Superpuchar Hiszpanii. W ostatnią niedzielę Duma Katalonii po szalonym meczu pokonała Real Madryt (3:2). Ostatnie minuty spotkania musieli grać w dziesiątkę, ponieważ czerwoną kartkę dostał Frenkie de Jong.

Holender został wyrzucony z boiska za ostry faul, gdy na wślizgu wyprostowaną nogą zaatakował Kyliana Mbappe. Jak to zwykle bywa, czerwona kartka skutkuje zawieszeniem. Takowe nie ominie pomocnika i szybko zostanie zrealizowane. Jak donosi Mundo Deportivo. reprezentant Holandii opuści najbliższy mecz Racing Santander – FC Barcelona w Pucharze Króla.

Zarówno Superpuchar, jak i Puchar Króla to rozgrywki, którymi zarządza RFEF, czyli krajowa federacja. Kary i zawieszenia z tych rozgrywek nie przechodzą na spotkania w La Liga. Dlatego Frenkie De Jong nie zagra w najbliższym meczu, a nie w weekend z Alaves w lidze. Podobnie sytuacja wyglądała rok temu z udziałem Wojciecha Szczęsnego. Bramkarz również dostał czerwoną kartkę. Zamiast pauzować w lidze, nie mógł wystąpić w starciu z Realem Betis w Pucharze Króla.

De Jong w tym sezonie zanotował 23 mecze, w których nie zdobył ani jednego gola, ale zaliczył cztery asysty. W Barcelonie gra od lipca 2019 roku. Łącznie ma na swoim koncie 282 spotkania w klubie, z którym zdobył m.in. dwa mistrzostwa Hiszpanii.