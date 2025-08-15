Barcelona poważnie osłabiona. Ten piłkarz nie zagra z Realem Mallorca

FC Barcelona przystąpi osłabiona do meczu z Realem Mallorca w 1. kolejce LaLiga. Jak podaje Alfredo Martinez przed sobotnim spotkaniem klub nie zdąży zarejestrować Marcusa Rashforda.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Marcus Rashford prawdopodobnie opuści mecz z Realem Mallorca

FC Barcelona w najbliższą sobotę (16 sierpnia) rozpocznie rozgrywki ligowe. W 1. kolejce LaLiga podopieczni Hansiego Flicka zmierzą się na wyjeździe z Realem Mallorca. Wiadomo już, że w spotkaniu ze względu na kontuzje nie weźmie udziału Robert Lewandowski.

Oprócz napastnika w kadrze zabraknie także drugiego polskiego piłkarza – Wojciecha Szczęsnego. W przypadku bramkarza chodzi jednak o fakt, że wciąż nie został zarejestrowany. Duma Katalonii, póki co może korzystać między słupkami z Inakiego Peni i Joana Garcii.

Rejestracja zawodników przed startem nowego sezonu ponownie sprawia Barcelonie duże problemy. Nie tylko Szczęsny nie może wziąć udziału w meczu z tego powodu. Poza listą zgłoszonych piłkarzy jest również Gerard Martin, a także Marcus Rashford.

Z informacji podanych przez Alfredo Martineza wynika, że Rashford niemal na pewno opuści starcie z Realem Mallorca. Katalończycy nie zdążą go zgłosić odpowiednio wcześnie, aby mógł zostać uwzględniony w kadrze meczowej. Biorąc pod uwagę absencję Lewandowskiego, nieobecność Anglika będzie dużym osłabieniem. Do dyspozycji trenera na pozycji numer dziewięć pozostanie jedynie Ferran Torres.

Po meczu z Realem Mallorca na Barcelonę czekają spotkania m.in. z Levante, Rayo Vallecano, Valencią czy Getafe.