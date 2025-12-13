FC Barcelona po raz ostatni zagra na Spotify Camp Nou w 2025 roku. W sobotę ich przeciwnikiem będzie Osasuna w ramach 16. kolejki La Liga. Oto przewidywane składy na mecz Barcelona - Osasuna.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski znowu na ławce, Barcelona wyjdzie z Ferranem

FC Barcelona w sobotę wieczorem podejmie przed własną publicznością Osasunę w ramach 16. kolejki La Liga. Będzie to ostatnie spotkanie w bieżącym roku na stadionie Spotify Camp Nou. Pozostałe starcia podopieczni Hansiego Flicka rozegrają na wyjeździe. Sytuacja kadrowa w obozie Katalończyków wygląda coraz lepiej. Do gry są gotowi niemal wszyscy piłkarze, więc szkoleniowiec ma duże pole manewru.

Wszystko wskazuje na to, że po raz drugi z rzędu w lidze mecz na ławce rezerwowych rozpocznie Robert Lewandowski. Hiszpańskie media przewidują, że na dziewiątce od początku zagra Ferran Torres, który z Betisem zdobył ostatnio hat-tricka.

Reszta składu nie powinna być większym zaskoczeniem. W środku pola ma zagrać tercet De Jong – Fermin – Pedri. Z kolei w obronie od lewej powinien wystąpić Balde, Martin, Cubarsi i Kounde. Bez zmian będzie również między słupkami, gdzie pewne miejsce ma Joan Garcia.

Przewidywane składy na mecz Barcelona – Osasuna wg. dziennika Sport:

Barcelona: Garcia – Kounde, Cubarsi, Martin, Balde – Pedri, Frenkie, Fermin – Yamal, Ferran, Raphinha.

Osasuna: Herrera – Arguibide, Boyomo, Catena, Bretones – Moncayola, Torro, Oroz – Munoz, Budimir, Garcia.

Mecz Barcelona – Osasuna odbędzie się w sobotę (13 grudnia) o godzinie 18:30. Na ten moment Duma Katalonii zajmuje 1. miejsce w lidze. Z kolej zespół z Pampeluny plasuje się na 15. miejscu w tabeli.