Barcelona odzyskała gwiazdę na mecz z Chelsea

FC Barcelona potwierdziła, że Marcus Rashford wrócił do treningów z resztą zespołu. Zdaniem dziennika AS reprezentant Anglii będzie gotowy na mecz z Chelsea w Lidze Mistrzów.

rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Marcus Rashford będzie gotowy na mecz z Chelsea

FC Barcelona w sobotę wróciła do gry po listopadowej przerwie na reprezentacje. Co więcej, ostatni mecz był ważnym wydarzeniem dla wszystkich osób związanych z klubem. Po ponad dwóch latach Duma Katalonii wróciła na Spotify Camp Nou. Na nowo otwartym stadionie pokonali Athletic Bilbao (4:0). W spotkaniu nie zagrał jednak Marcus Rashford, który zmagał się ostatnio z grypą.

Okazuje się jednak, że Marcus Rashford szybko wrócił do pełni sił. W niedzielę wziął udział w treningu pierwszego zespołu, co potwierdziła Barcelona. Z kolei według informacji dziennika AS piłkarz ma być do dyspozycji Hansiego Flicka na starcie z Chelsea w Lidze Mistrzów.

Barcelona zmierzy się z Chelsea we wtorek (25 listopada) na Stamford Bridge w Londynie. Dla obu drużyn będzie to pierwsze od 2018 roku oficjalne bezpośrednie spotkanie. Po raz ostatni mierzyli się w 1/8 finału Ligi Mistrzów w sezonie 2017/18. Blaugrana w dwumeczu okazała się lepsza, wygrywając (4:2).

Marcus Rashford od początku sezonu jest w znakomitej formie, czego dowodzą statystyki piłkarza. W 16 meczach we wszystkich rozgrywkach zdobył 6 bramek i zanotował 9 asyst. Barcelona jest zdecydowana, aby wykupić go po zakończeniu wypożyczenia.