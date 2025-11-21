Alarm w Barcelonie! Gwiazda może wypaść z planów Flicka

Marcus Rashford nie trenował z resztą zespołu z powodu ciężkiej grypy - poinformował dziennik Mundo Deportivo. Jego występ w meczu FC Barcelona - Athletic Bilbao stoi pod znakiem zapytania.

René Nijhuis / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze FC Barcelony

Marcus Rashford nie trenował przed meczem Barcelona – Bilbao

FC Barcelona wraca do rozgrywek na krajowym podwórku po przerwie reprezentacyjnej. Na pierwszy ogień podopieczni Hansiego Flicka zmierzą się z Athletikiem Bilbao. Mecz w ramach 13. kolejki La Liga odbędzie się w sobotę (22 listopada). Warto dodać, że będzie to pierwsze od ponad dwóch lat spotkanie na Spotify Camp Nou. Do użytku zostało dopuszczone ok. 45 tysięcy miejsc na trybunach.

Przed nadchodzącym starciem z Bilbao kibice Barcelony dostali kilka dobrych wiadomości. Przede wszystkim do pełni sił wrócił Joan Garcia. Hiszpan ma zastąpić w bramce Wojciecha Szczęsnego. W kadrze meczowej ma znaleźć się również wracający po kontuzji Raphinha.

Natomiast dzień przed spotkaniem hiszpańskie media poinformowały o niedyspozycji jednej z gwiazd. Jak przekazało Mundo Deportivo, z powodu ciężkiej grypy z resztą zespołu nie trenował Marcus Rashford. Anglik już w czwartek opuścił trening. Flick dał mu dodatkowy dzień wolny, aby doszedł do siebie. Wygląda na to, że niewiele to dało, a jego występ stoi pod znakiem zapytania.

Rashford przebywa w Barcelonie na zasadzie wypożyczenia. Jego dotychczasowe występy sprawiły, że Duma Katalonii rozważa wykup piłkarza z Manchesteru United po zakończeniu sezonu. Jak dotąd rozegrał 16 spotkań, w których zdobył 6 goli i zaliczył 9 asyst.