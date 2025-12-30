Barcelona obawia się tego ws. Joana Garcii. Espanyol wyraził się jasno

Barcelona na początku stycznia zmierzy się na wyjeździe z Espanyolem. Jak donosi SPORT, gospodarze mają zamiar wprowadzić na ten mecz surowsze zasady bezpieczeństwa.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Joan Garcia

Espanyol zaostrza zasady przed derbami Barcelony

Derby Barcelony zaplanowane na 3 stycznia od początku budzą ogromne emocje. Tym razem uwaga skupia się gównie na Joanie Garcii, który latem zamienił Espanyol na Blaugranę. Oba kluby obawiają się reakcji trybun wobec bramkarza, dlatego gospodarze postanowili wprowadzić ostrzejsze zasady bezpieczeństwa na to spotkanie.

Klub oficjalnie potwierdził, że na stadion nie będzie można wnosić dużych przedmiotów. Chodzi m.in. o kaski motocyklowe, walizki, laptopy czy inne obiekty, które mogłyby zostać rzucone na murawę. Dodatkowo zakazane będą duże torebki, plecaki oraz torby sportowe, co ma ułatwić kontrolę.

⚠️ 𝐈𝐍𝐅𝐎 | Informació d'accessos i seguretat per a l'#EspanyolBarça de dissabte vinent



L'#RCDE trasllada als seus socis informacions importants per garantir la seguretat de tots i afavorir el desenvolupament correcte de l'esdeveniment.



➕ Info, aquí: https://t.co/NgjeU4sJ7H pic.twitter.com/LOmVEzdP28 — RCD Espanyol | Informació per a socis i aficionats (@RCDE_info) December 30, 2025

Na trybunach po obu stronach za bramkami zamontowane zostaną również specjalne siatki. Mają one zabezpieczyć przed możliwością rzucenia niebezpiecznego przedmiotu na murawę w stronę 24-letniego golkipera. W ten sposób Espanyol chce uniknąć ewentualnych incydentów, które mogłyby wpłynąć na przebieg spotkania.

Tym razem zakazane będą także wszelkie symbole Barcelony. Na trybuny nie wolno wnosić koszulek, szalików, flag ani innych elementów związanych z Dumą Katalonii. Zasada ta obowiązywać będzie na całym obiekcie.

Klub jednocześnie zaapelował do swoich kibiców o spokój i rozsądek. Aby wzmocnić przekaz, Espanyol wprowadził także system kar finansowych. Grzywny mają wynosić od 150 do nawet 650 000 euro w zależności od przewinienia.

