Barcelona obawia się kibiców Espanyolu! Ich celem będzie Garcia

FC Barcelona współpracuje ze służbami bezpieczeństwa przed derbowym meczem z Espanyolem. Jak podaje El Confidencial kibice rywali planują wrogie nastawienie w kierunku Joana Garcii.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Joan Garcia

Joan Garcia zamienił Espanyol na Barcelonę. Kibice uważają go za zdrajcę

FC Barcelona w niedzielę rozegra ostatni mecz w 2025 roku, w którym ich przeciwnikiem będzie Villarreal. Z kolei nowy rok kalendarzowy otworzą spotkaniem derbowym z Espanyolem. Starcie dwóch katalońskich klubów odbędzie się w sobotę (3 stycznia) o godzinie 21:00. Ciepłego przywitania od kibiców byłego zespołu nie może spodziewać się Joan Garcia.

Garcia latem minionego roku zmienił klub wewnątrz La Liga, odchodząc z Espanyolu i podpisując kontrakt z FC Barceloną. Taka decyzja nie spodobała się kibicom „Periquitos„. Uważają go za zdrajcę, przez co planują specjalne przywitanie byłego piłkarza.

Z informacji El Confidencial wynika, że kibice Espanyolu planują wyrzucić na boisko w stronę Garcii pluszowe szczury. Wobec tego FC Barcelona współpracuje ze służbami bezpieczeństwa i organami państwowymi, aby zabezpieczyć nadchodzące spotkanie.

Hiszpańskie media piszą o różnych scenariuszach, które mogą wydarzyć się w trakcie meczu Espanyol – Barcelona. Część ekspertów sugeruje, że nie można wykluczyć zmiany między słupkami na to spotkanie. W pogotowi ma być Wojciech Szczęsny, który mógłby zastąpić Garcię. Ostatnio w Pucharze Króla grał Marc-Andre ter Stegen, ale była to jednorazowa sytuacja.

W tym sezonie Garcia ma na swoim koncie 14 spotkań w Barcelonie, w których 5 razy zachował czyste konto.