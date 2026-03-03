Barcelona nie przedłuży kontraktu z Lewandowskim. Ten czynnik stanowi problem

13:35, 3. marca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  WP Sportowe Fakty

FC Barcelona raczej nie będzie chciała podpisać nowego kontraktu z Robertem Lewandowskim. Problem dla klubu stanowi wiek piłkarza - tłumaczy Adrian Benedicto w rozmowie z WP Sportowe Fakty.

Robert Lewandowski
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Wiek Lewandowskiego to problem dla FC Barcelony

Robert Lewandowski prawdopodobnie rozgrywa ostatni sezon w FC Barcelonie. Kontrakt polskiego napastnika wygasa w czerwcu. W Hiszpanii mało kto wierzy, że Katalończycy zaproponują mu nową umowę. Mówił o tym m.in. współpracownik Joana Laporty. Podobnego zdania jest także dziennikarz Radia Marca, Adrian Benedicto. W rozmowie z WP Sportowe Fakty wskazał, co stanowi problem.

Nie sądzę, aby FC Barcelona chciała lub powinna przedłużyć kontrakt z Robertem Lewandowskim. Barca szuka młodego profilu do ataku, a faworytem prezesa Joana Laporty jest Julian Alvarez. Wiek Lewandowskiego zaczyna być problemem. Widzieliśmy już podobne sytuacje w przypadku takich piłkarzy jak David Villa czy Luis Suarez – gdy ich forma spadała, klub szukał następców – powiedział Adrian Benedicto w rozmowie z WP Sportowe Fakty.

Dziennikarz odniósł się także do planów transferowych Barcelony na letnie okienko. Potwierdził, że oprócz napastnika Blaugrana szuka również stopera. Kluczowe będzie jednak to, aby z wyjątkiem Lewandowskiego nie stracili innego ważnego zawodnika.

Latem klub zamierza sprowadzić środkowego napastnika i stopera. Najważniejsze jednak pozostaje to, aby – poza ewentualnym odejściem Lewandowskiego – nie stracić żadnego kluczowego zawodnika – dodał dziennikarz Radia Marca.

Lewandowski gra w Barcelonie od lipca 2022 roku. Łącznie wystąpił w 179 meczach, w których zdobył 115 goli. Ostatnio awansował do TOP15 najskuteczniejszych piłkarzy w historii klubu.

