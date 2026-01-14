Szczęsny czy Garcia na Puchar Króla? Hiszpanie już wiedzą

13:10, 14. stycznia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Onda Cero

Joan Garcia ma zagrać od pierwszych minut w meczu Racing Santander - FC Barcelona. Oznacza to, że kolejny raz w Pucharze Króla na ławce usiądzie Wojciech Szczęsny.

Wojciech Szczęsny
Obserwuj nas w
Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Joan Garcia zagra w Pucharze Króla

FC Barcelona kilka dni po zdobyciu Superpucharu Hiszpanii ponownie zagra w rozgrywkach pucharowych. Tym razem przystąpią do starcia w 1/8 finału Pucharu Króla. Ich rywalem będzie drugoligowy Racing Santander. Z racji faktu, że zmierzą się z niżej notowanym rywalem, panowało przekonanie, że między słupkami stanie Wojciech Szczęsny. Krajowy puchar to często okazja dla rezerwowych bramkarzy.

Podobnie było w ostatniej rundzie, gdy w składzie Katalończyków znalazł się Marc-Andre ter Stegen. Jego obecność była jednak tylko jednorazowa. Hiszpańska prasa była przekonana, że Puchar Króla to rozgrywki dla byłego reprezentanta Hiszpanii.

Wygląda na to, że sytuacja uległa zmianie. Najpierw o zmianie planów Hansiego Flicka napisał Alfredo Martinez z serwisu Onda Cero. „Uważam, że Joan Garcia jutro będzie w wyjściowym składzie„. Z kolei później niemal potwierdził to sam trener na konferencji.

Myślę, że zagra Joan, ale decyzja zostanie podjęta jutro – powiedział Hansi Flick na konferencji prasowej.

Ostateczna decyzja nie została jeszcze podjęta, ale wszystko wskazuje, że Garcia znajdzie się w bramce. Wojciech Szczęsny ponownie będzie oglądał grę zespołu z poziomu ławki rezerwowych. Jak sam podkreśla, rola rezerwowego zupełnie mu nie przeszkadza. W tym sezonie rozegrał już 9 spotkań w okresie, gdy niedysponowany ze względu na uraz był jego młodszy kolega.

POLECAMY TAKŻE

Hansi Flick
Flick wprost o zwolnieniu Alonso. Wymowny komentarz
Hansi Flick
Barcelona chce zatrzymać pomocnika. Gigant negocjuje warunki
Hansi Flick (FC Barcelona - Real Madryt)
Barcelona ma nowego obrońcę. Wielki powrót do klubu