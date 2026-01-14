Szczęsny czy Garcia na Puchar Króla? Hiszpanie już wiedzą

Joan Garcia zagra w Pucharze Króla
FC Barcelona kilka dni po zdobyciu Superpucharu Hiszpanii ponownie zagra w rozgrywkach pucharowych. Tym razem przystąpią do starcia w 1/8 finału Pucharu Króla. Ich rywalem będzie drugoligowy Racing Santander. Z racji faktu, że zmierzą się z niżej notowanym rywalem, panowało przekonanie, że między słupkami stanie Wojciech Szczęsny. Krajowy puchar to często okazja dla rezerwowych bramkarzy.
Podobnie było w ostatniej rundzie, gdy w składzie Katalończyków znalazł się Marc-Andre ter Stegen. Jego obecność była jednak tylko jednorazowa. Hiszpańska prasa była przekonana, że Puchar Króla to rozgrywki dla byłego reprezentanta Hiszpanii.
Wygląda na to, że sytuacja uległa zmianie. Najpierw o zmianie planów Hansiego Flicka napisał Alfredo Martinez z serwisu Onda Cero. „Uważam, że Joan Garcia jutro będzie w wyjściowym składzie„. Z kolei później niemal potwierdził to sam trener na konferencji.
– Myślę, że zagra Joan, ale decyzja zostanie podjęta jutro – powiedział Hansi Flick na konferencji prasowej.
Ostateczna decyzja nie została jeszcze podjęta, ale wszystko wskazuje, że Garcia znajdzie się w bramce. Wojciech Szczęsny ponownie będzie oglądał grę zespołu z poziomu ławki rezerwowych. Jak sam podkreśla, rola rezerwowego zupełnie mu nie przeszkadza. W tym sezonie rozegrał już 9 spotkań w okresie, gdy niedysponowany ze względu na uraz był jego młodszy kolega.