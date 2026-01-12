Co dalej z Lewandowskim? Mateusz Borek nie owijał w bawełnę

fot. Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Borek

Mateusz Borek o Robercie Lewandowskim

Robert Lewandowski nie zagrał w półfinale turnieju o Superpuchar Hiszpanii przeciwko Athleticowi Bilbao. Wystąpił natomiast w finałowym starciu z Realem Madryt i wpisał się na listę strzelców. FC Barcelona, także dzięki trafieniu polskiego napastnika, sięgnęła po swoje pierwsze trofeum w 2026 roku. Na temat występu zawodnika wypowiedział się Mateusz Borek.

– Robert Lewandowski z kolejnym golem. Zdobył 32. trofeum w karierze. Dobił do liczby 11, jeśli chodzi o wygrane superpuchary. Hansi Flick pewnie będzie rotował napastnikami, ale jestem spokojny, że do końca sezonu strzeli 10 goli. Potem będziemy czekać, jakie będą decyzje transferowe – powiedział dziennikarz.

Mateusz Borek mówił też wprost o klubach z MLS, które są zainteresowane pozyskaniem polskiego napastnika.

– Ludzie z Chicago Fire przylecieli ostatnio, żeby porozmawiać o ewentualnym transferze. Jest też zainteresowanie ze strony Orlando City – zrelacjonował żurnalista.

37-letni napastnik w trwającej kampanii wystąpił jak na razie w 20 meczach, w których zdobył 10 bramek oraz zanotował dwie asysty. Robert Lewandowski trafił do Barcelony z Bayernu Monachium za 45 milionów euro. Aktualny kontrakt piłkarza z katalońskim klubem wygasa natomiast z końcem czerwca tego roku.

FC Barcelona swoje kolejne spotkanie rozegra już 15 stycznia. Wówczas zmierzy się w Pucharze Króla z Racingiem Santander.