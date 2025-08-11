Barcelona może zagrać ligowy mecz poza Hiszpanią. Trwają rozmowy

07:47, 11. sierpnia 2025
Patryk Kucharski
Źródło:  Mundo Deportivo

La Liga znów powraca do pomysłu rozegrania ligowego meczu poza Hiszpanią. Jak podaje Mundo Deportivo, federacja rozważa przeniesienie meczu Barcelony z Villarreal do innego kontynentu.

Zawodnicy Barcelony
rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Zawodnicy Barcelony

Spotkanie Villarreal – Barcelona może zostać rozegrane w Miami

Hiszpańska federacja piłkarska (RFEF) ma zamiar omówić plan rozegrania meczu VillarrealBarcelona w Stanach Zjednoczonych. Spotkanie miałoby odbyć się 20 grudnia 2025 roku na Hard Rock Stadium w Miami.

Prezes La Liga, Javier Tebas od dawna chce, żeby niektóre ligowe spotkania były rozgrywane poza Hiszpanią i wkrótce może się to ziścić, choć pomysł ten budzi duże kontrowersje.

Jeśli oba kluby wyrażą swoją zgodę a pomysł zostanie zaakceptowany przez RFEF, federacja musi powiadomić UEFA, która będzie miała czas do 30 listopada, żeby wydać swoją decyzję.

Dopiero wtedy wniosek trafi do CONCACAF i amerykańskiej federacji piłkarskiej. Poinformowana zostanie także FIFA, ale jej bezpośrednia zgoda nie będzie wymagana, jeśli wszystkie procedury zostaną spełnione.

Dla Barcelony byłaby to pierwsza w historii okazja do zagrania ligowego spotkania w Ameryce. Klub od kilku lat buduje swoją pozycję na tamtejszym rynku. Tak też częste przedsezonowe tournee w USA mają pomóc w zdobyciu nowych kibiców i sponsorów.

Obecnie Blaugrana przygotowuje się do rozpoczęcia sezonu. Pierwsza kolejka La Ligi zostanie rozegrana na wyjeździe z Mallorcą 16 sierpnia.

Zobacz także: Isak mógł trafić do hiszpańskiego giganta. To byłby hit