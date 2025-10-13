Messi znów zagra dla Barcelony? Laporta chce to zrobić!

Leo Messi opuścił Barcelonę w 2021 roku, przenosząc się do PSG, a obecnie gra w Interze Miami. W Katalonii dalej planują jego pożegnanie. Joan Laporta potwierdza, że chce zorganizować wyjątkowy mecz.

fot. Associated Press Na zdjęciu: Leo Messi

Messi z meczem pożegnalnym w Barcelonie? Laporta pragnie to zorganizować

Leo Messi w 2021 roku zmuszony był opuścić Barcelonę, gdzie grał od początku swojej kariery. Klub wpadł w potężne problemy finansowe i nie był w stanie przedłużyć jego umowy. Z okazji skorzystało wówczas Paris Saint-Germain, które sprowadziło go w ramach wolnego transferu. W stolicy Francji spędził dwa lata, po czym przeniósł się do Stanów Zjednoczonych, wiążąc się z Interem Miami. Argentyńczyk gra tam do teraz.

W kontekście Messiego wiele razy mówiło się o powrocie do Barcelony, ale nic nie wskazuje na to, by faktycznie się to stało. 38-latek skupia się na najbliższej przyszłości i pragnie odpowiednio przygotować się do przyszłorocznych mistrzostw świata. Po triumfie w Katarze powinien być nasycony, ale i tak chce osiągnąć z kadrą wielki wynik.

Oczywiście Messi może jeszcze zagrać w barwach Barcelony. Jego odejście w 2021 roku było niespodziewane, więc kibice nie mogli się z nim pożegnać. Klub zamierza zorganizować mecz pożegnalny Argentyńczyka, co potwierdza Joan Laporta. Działacz mówi też o coraz lepszych relacjach, które w momencie rozstania były bardzo napięte.

– Z Messim mieliśmy bardzo dobre relacje, ale kiedy nie przedłużyliśmy jego kontraktu, uległy pogorszeniu. Potem udało się je nieco naprawić. Mam nadzieję, że uda nam się zorganizować dla niego wielki hołd, na jaki zasługuje – wytłumaczył prezydent Barcelony.