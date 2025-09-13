Barcelona ma wielki problem! Yamal nie trenuje

Barcelona w niedzielę rozegra swój ligowy mecz z Valencią. Dzisiaj jednak udziału w treningu nie wziął Lamine Yamal, który przez dyskomfort nie trenuje, o czym poinformował Gerard Romero na platformie X.

Magara Press SL/Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Lamine Yamal kontuzjowany, wątpliwy występ w Valencią!

Barcelona przygotowuje się już do kolejnego meczu hiszpańskiej La Liga w tym sezonie. Rywalem zespołu Hansiego Flicka w 4. kolejce będzie zespół Valencii. Mecz ten zapowiada się niezwykle ciekawie. Duma Katalonii musi bowiem wrócić na zwycięską ścieżkę po remisie z Rayo Vallecano w ostatnim meczu.

Zadanie może nie być jednak wcale takie łatwe, jak się wydaje. Wszystko przez fakt, że Valencia zajmuje aktualnie 9. miejsce w ligowej stawce i przed tą serią gier ma na swoim koncie cztery oczka. Jednak przede wszystkim problemem dla szkoleniowca Blaugrany oraz całego zespołu może być nieobecność Lamine’a Yamala. Hiszpański gwiazdor nie trenuje bowiem z zespołem, o czym poinformował Gerard Romero na platformie X. Chodzi o pewien dyskomfort u zawodnika, ale nie wiadomo, ile trwać będzie powrót do pełni sprawności.

Lamine Yamal w tym sezonie rozegrał dla Barcelony już w sumie trzy mecze i zanotował w nich fantastyczne liczby. Do tej pory na koncie ma bowiem dwa gole oraz trzy asysty. W sumie dla Dumy Katalonii wystąpił do tej pory aż 109 razy, a przypomnijmy, że skrzydłowy ma raptem 18 lat. Serwis „Transfermarkt” wycenia perełkę na 200 milionów euro.

Aktualizacja: Barcelona potwierdza uraz

Podczas konferencji prasowej Hansi Flick potwierdził wcześniejsze informacje o urazie Lamine’a Yamal. Hiszpan z pewnością nie zagra z Valencią, a pod znakiem zapytania jest występ przeciwko Newcastle.

