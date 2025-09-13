Barcelona przygotowana na sensacyjny scenariusz. Chodzi o Szczęsnego

Barcelona jest przygotowana i bierze pod uwagę fakt, że Wojciech Szczęsny wraz z końcem sezonu może zakończyć swoją karierę. Szczególnie, jeśli nie będzie regularnie grał, o czym donosi "Marca".

rosdemora/Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Szczęsny zakończy karierę wraz z końcem sezonu?

Barcelona tego lata postawiła na dwa solidne wzmocnienia. Jednym z nich jest sprowadzenia Joana Garcii, a więc nowego bramkarza, który od początku sezonu zapracował sobie na miano numeru jeden między słupkami. Do tej pory Hiszpan spisuje się bardzo dobrze, przez co na ławce rezerwowych miejsce zajmuje Wojciech Szczęsny. Wiele wskazuje, że Polak będzie musiał się na tej „pozycji” zadomowić w kolejnych tygodniach.

Właśnie m.in. z tego powodu może dojść do dość sensacyjnego scenariusza. Według informacji przekazanych przez serwis „Marca”, Barcelona przygotowana jest na to, że wraz z końcem sezonu Wojciech Szczęsny ogłosi zakończenie swojej kariery. Były reprezentant Polski przedłużył kontrakt do końca czerwca 2026 roku wraz z opcją przedłużenia o kolejny rok, ale w momencie gdy nie będzie regularnie grać, być może będzie to ostatni tego typu podpis.

Wojciech Szczęsny w minionym sezonie rozegrał w barwach FC Barcelony w sumie 30 spotkań, w których 14 razy zanotował czyste konto. 35-letni golkiper już raz kończył swoją przygodę z klubową piłkę – po tym, jak odszedł z Juventusu Turyn. Wcześniej reprezentował także barwy Arsenalu oraz AS Romy. „Transfermarkt” obecnie wycenia go na milion euro.

