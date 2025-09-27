Barcelona ma problem. Pomocnik nie dokończył treningu

16:16, 27. września 2025
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Fernando Polo

Barcelona w niedzielę zmierzy się z Realem Sociedad w meczu 7. kolejki La Liga. Blaugrana przystąpi do tego meczu mocno osłabiona. Hiszpańskie media informują o problemach zdrowotnych następnego piłkarza.

Rayo Vallecano - FC Barcelona
Magara Press SL/ Alamy Na zdjęciu: Rayo Vallecano - FC Barcelona

Barcelona zagra z Sociedad bez kilku zawodników

Lista zawodników, z których Hansi Flick nie będzie mógł skorzystać w pojedynku z Txuri-Urdin, jest coraz dłuższa. W tej chwili na pewno wiemy, że Barcelona podejmie Real Sociedad bez takich piłkarzy, jak Joan Garcia, Gavi, Fermin Lopez i Raphinha. Niepewny jest występ Alejandro Balde. Na dodatek na treningu urazu doznał kolejny gracz.

Fernando Polo ujawnił, że Marc Casado może nie znaleźć się w kadrze na niedzielne spotkanie. Pomocnik nie dokończył zajęć, co stawia pod znakiem zapytania jego obecność na liście powołanych. Chociaż sztab szkoleniowy nie ocenia kontuzji 22-latka jako poważnej, to i tak istnieje obawa, że wychowanek Blaugrany nie zdoła osiągnąć pełni sprawności przed rywalizacją z Sociedad.

W tym sezonie Casado rozegrał pięć meczów, w tym cztery w La Liga i jeden w Lidze Mistrzów. W ostatnim spotkaniu, a więc w starciu z Realem Oviedo, wybiegł na boisko w podstawowym składzie, jednak został zmieniony w przerwie przez Frenkiego de Jonga.

Dopiero jutro Hansi Flick podejmie decyzję dotyczącą powołania środkowego pomocnika na zmagania na Estadi Olímpic Lluís Companys.

