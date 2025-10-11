Barcelona ma problem. Gwiazda nie wróci na El Clasico

Joan Garcia najprawdopodobniej nie zagra w najbliższym El Clasico. Jak donosi Mundo Deportivo, bramkarz Barcelony wróci do gry dopiero za kilka tygodni.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona bez Joana Garcii w El Clasico

Joan Garcia przekazał kibicom najnowsze informacje o swoim stanie zdrowia. Hiszpan pojawił się na meczu koszykówki i podczas wywiadu zdradził, że jego rehabilitacja przebiega dobrze. Jednocześnie zasugerował, że nie zdąży wrócić na szlagier z Realem Madryt 26 października.

Oznacza to, że Hansi Flick będzie musiał poradzić sobie bez podstawowego bramkarza. Co więcej, niemiecki szkoleniowiec nie będzie mógł liczyć także na Daniego Olmo, który doznał kontuzji.

Golkiper Barcelony przyznał, że do pełni sprawności potrzebuje około miesiąca. W związku z tym 24-latek opuści nie tylko starcie z Królewskimi, ale najprawdopodobniej także spotkania z Elche, Club Brugge i Celtą Vigo, a więc wszystkie mecze do listopadowej przerwy reprezentacyjnej.

Blaugrana liczyła, że Hiszpan zdąży wrócić na końcówkę października. Jednak wszystko wskazuje na to, że plan ten się nie powiedzie, a między słupkami kibice będą oglądać Wojciecha Szczęsnego.

Joan Garcia to nowy nabytek Dumy Katalonii, który latem został sprowadzony za 25 milionów euro. W tym sezonie były bramkarz Espanyolu rozegrał siedem spotkań, z czego w trzech z nich zachował czyste konto.

Zobacz także: Upamecano wybrał klub, w którym chce grać. Chce go Real i Barcelona