Barcelona traci pomocnika na El Clasico. Dłuższa pauza!

dpa picture alliance/ Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick (FC Barcelona - Real Madryt)

Barcelona osłabiona. Po raz kolejny

Alarm w obozie Dumy Katalonii. Barcelona już do meczu z Sevillą przystępowała mocno osłabiona, a teraz traci kolejnego zawodnika. Szeregi kontuzjowanych zasilił Dani Olmo. 27-latek nie dokończył piątkowego treningu podczas zgrupowania reprezentacji Hiszpanii. Jego występ w spotkaniu z Gruzją stanął pod znakiem zapytania, jednak w kadrze narodowej i klubie czekano na wyniki badań.

Te nie napawają optymizmem. Olmo doznał urazu łydki będzie pauzował od trzech do czterech tygodni. To oznacza, że nie tylko opuści pojedynki z Gruzją i Bułgarią, ale także na pewno zabraknie go w starciach z Gironą i Olympiakosem.

Co z El Clasico? Hitowe spotkanie z Realem Madryt odbędzie się 26 października, a więc już za 16 dni. W tej chwili nic nie wskazuje na to, by Barcelona mogła skorzystać ze swojego wychowanka w rywalizacji na Santiago Bernabeu. Hansi Flick liczy na powrót innych graczy. Raphinha i Lamine Yamal powinni być gotowi do gry.