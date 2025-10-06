Upamecano wybrał klub, w którym chce grać. Chce go Real i Barcelona

Dayot Upamecano znalazł się na radarze Realu Madryt i Barcelony. Jak podaje serwis Madrid-Barcelona, Dayot Upamecano wybrał klub, w którym chce grać.

dpa picture alliance Na zdjęciu: Dayot Upamecano

Upamecano zostanie w Bayernie?

Dayot Upamecano jest obserwowany przez Real Madryt i Barcelonę, ale według doniesień zawodnik zdecydował, że chce zostać w Bayernie Monachium. Obecny kontrakt środkowego obrońcy wygasa w 2026 roku, ale niemiecki gigant prowadzi rozmowy w sprawie nowej umowy. Klub nie chce dopuścić do sytuacji, w której 26-latek mógłby odejść za darmo. Z tego powodu Bawarczycy zaoferowali mu przedłużenie umowy z korzystnymi warunkami finansowymi.

Rozmowy z Francuzem już trwają. Klub chce zatrzymać 26-latka na dłużej, ponieważ jest on jednym z filarów defensywy. Według portalu „Madrid-Barcelona” temat potencjalnego transferu jest już zamknięty. Obie hiszpańskie ekipy planowały wzmocnić linię obrony po zakończeniu sezonu, jednak stoper nie zamierza zmieniać otoczenia.

Upamecano dobrze czuje się w Monachium i miał już poinformować kolegów z szatni, że zamierza pozostać w stolicy Bawarii, rozwiewając tym samym wszelkie wątpliwości.

Dla Vincenta Kompany’ego to bardzo dobra wiadomość, ponieważ reprezentant Francji jest kluczową postacią w jego zespole dzięki swojemu doświadczeniu i pewności siebie.

Decyzja gwiazdora wydaje się naturalna. Zespół prowadzony przez belgijskiego szkoleniowca daje mu stabilność i możliwość walki o trofea. W ten sposób klub z Monachium zapewnia sobie spokój w defensywie na kolejne lata.

