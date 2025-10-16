Barcelona liczy na powrót gwiazdy. Celem El Clasico

Barcelona 26 października zmierzy się z Realem Madryt w ligowym El Clasico. Hansi Flick ma nadzieję na to, że w tym spotkaniu będzie dysponował jedną z obecnie kontuzjowanych gwiazd.

DPPI Media/ Alamy Na zdjęciu: FC Barcelona - Valencia CF

Barcelona czeka na gwiazdę. Ma pomóc w El Clasico

Mistrzowie Hiszpanii… nie są gotowi na zbliżający się pojedynek z Gironą. Barcelona w sobotnich derbach Katalonii będzie musiała radzić sobie bez Joana Garcii, Gaviego, Roberta Lewandowskiego, Daniego Olmo i Raphinhii. 21 października Blaugrana zmierzy się z Olympiakosem, a 26.10 czeka ją El Clasico.

Hansi Flick liczy na to, że w starciu z Realem Madryt będzie mógł skorzystać przynajmniej z jednego z piłkarzy, który obecnie wracają do zdrowia. Największe szans na występ w hitowej potyczce ma Raphinha. Brazylijczyk w meczu z Realem Oviedo doznał kontuzji mięśnia dwugłowego uda. Rehabilitacja napastnika nieco się przedłuża, ale jest on coraz bliższy dołączenia do zajęć z drużyną, przekonuje Mundo Deportivo.

Raphinha opuści starcie z Gironą, ale w rywalizacji z Olympiakosem ma otrzymać kilka minut. To oznacza, że w El Clasico powinien znaleźć się w podstawowym składzie.