Oficjalne składy na mecz Barcelona – Levante

FC Barcelona musi jak najszybciej wrócić na odpowiednią ścieżkę. Hansi Flick i spółka mają na koncie dwie porażki z rzędu. Pierwsza przydarzyła się w Pucharze Króla z Atletico Madryt (0:4). Następna niespodziewanie w La Liga, gdy grali na wyjeździe z Gironą (1:2). W niedzielę (22 lutego) mają idealną okazję, aby przełamać złą passę, ponieważ na Camp Nou zagrają z Levante.

Do wyjściowej jedenastki wraca Robert Lewandowski. Polak w poprzednim spotkaniu zagrał tylko osiemnaście minut. Natomiast w starciu z Levante szkoleniowiec postawił na niego od pierwszej minuty. W pierwszym składzie znalazł się również m.in. Joao Cancelo, którego ostatnio nie było na boisku. Kolejna zmiana to Marc Bernal w środku pola. Pozostali piłkarze, którzy rozpoczną mecz, grali w wyjściowej jedenastce przeciwko Gironie. W ten sposób zobaczymy na murawie Lamine Yamala, Raphinhę, Frenkiego De Jonga czy Daniego Olmo.

Oficjalne składy na mecz FC Barcelona – Levante:

Barcelona: Garcia, Kounde, Cancelo, E. Garcia, Martin – De Jong, Olmo, Bernal – Yamal, Lewandowski, Raphinha

Levante: Ryan – Toljan, Dela, Matturro, Sanchez – Olasagasti, Alvarez, Rey – Garcia, Romero, Tunde

Dla podopiecznych Hansiego Flicka to szansa, aby wrócić na fotel lidera La Liga. W sobotę (21 lutego) Real Madryt niespodziewanie przegrał z Osasuną. Różnica pomiędzy obiema drużynami w tabeli ligi hiszpańskiej wynosi jedynie dwa punkty.