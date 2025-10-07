Szczęsny wspominał moment po mistrzostwie. „Cygaro od Laporty było wyjątkowe”

Wojciech Szczęsny zaliczył kapitalny sezon 2024/2025. W rozmowie ze Sport.pl zawodnik opowiedział o cygarze w szatni po zdobyciu mistrzostwa La Liga przez FC Barcelonę.

fot. NurPhoto SRL / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Wojciech Szczęsny opowiedział o mistrzostwie z Barceloną

Wojciech Szczęsny ostatnio, z powodu kontuzji Joana Garcii, wskoczył do bramki FC Barcelony. W rozmowie ze Sport.pl zawodnik wrócił pamięcią do celebracji po zdobyciu mistrzostwa Hiszpanii. Bramkarz opowiedział między innymi o cygarze w szatni Blaugrany.

– To cygaro w szatni jest fajnym podsumowaniem całej historii. „Dymek” sprawił, że wyleciałem z Arsenalu, „dymek” towarzyszył mi przez wiele lat, a na koniec bardzo dobre cygaro dał mi Joan Laporta – powiedział Szczęsny.

– Zapaliłem je w szatni, patrząc z satysfakcją, jak wszyscy moi koledzy cieszą się z mistrzostwa Hiszpanii… To był dla mnie moment niesamowitej satysfakcji i fajnie spina klamrą ten film i moją karierę – dodał golkiper.

35-latek trafił do Barcy w październiku 2024 roku, wracając z piłkarskiej emerytury po rozstaniu z Juventusem. W hiszpańskiej ekipie już w swoim pierwszym sezonie wygrał Superpuchar Hiszpanii, Puchar Króla oraz mistrzostwo La Liga.

Tymczasem w lipcu tego roku przedłużył kontrakt z Katalończykami. Nowa umowa zawodnika z Barceloną obowiązuje do końca czerwca 2027 roku. W tym sezonie Szczęsny wystąpił jak na razie w trzech spotkaniach, spędzając na boisku 270 minut. Stracił w nich siedem goli. Jak dotąd w tej kampanii nie zaliczył jeszcze meczu z czystym kontem.

