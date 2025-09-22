Real Madryt twardo przy swoim. Klub z jasnym sygnałem

Real Madryt tak naprawdę nie ma dziś żadnego konkretnego pretendenta do wygrania Złotej Piłki 2025. Jednocześnie stołeczny klub będzie bojkotował poniedziałkową galę.

fot. UPI / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt bez swojego przedstawiciela na gali Złotej Piłki

Real Madryt w 2024 roku odwołał wyjazd swojej delegacji na galę Złotej Piłki. Decyzja zapadła po tym, jak klub dowiedział się, że prestiżowa nagroda nie trafi do Viniciusa Juniora. Od tamtej pory Królewscy bojkotują wydarzenie. Ciekawe informacje w tej sprawie przekazał The Athletic.

Źródło podało, że Real także w tym roku nie wyśle żadnego przedstawiciela na ceremonię Złotej Piłki, mimo że kilku zawodników Los Blancos ma szanse na konkretne wyróżniania. Mowa o nagrodach dla Najlepszego Młodego Piłkarza i Najlepszego Bramkarza.

W swoich mediach społecznościowych Real jak dotąd nie opublikował żadnego komunikatu dotyczącego gali. Plebiscyt organizuje France Football. W ubiegłym roku w TOP 5 najlepszych zawodników znalazło się aż trzech graczy Królewskich. Oprócz Brazylijczyka, który zajął drugie miejsce, byli to Jude Bellingham oraz Dani Carvajal.

W poniedziałek odbędzie się 69. ceremonia wręczenia Złotej Piłki. Galę poprowadzą Kate Scott i Ruud Gullit. Po raz czwarty w historii nagroda zostanie przyznana na podstawie wyników z całego sezonu, a nie roku kalendarzowego. Oceniany będzie okres od 1 sierpnia 2024 do 13 lipca 2025 roku, czyli do dnia finału Klubowych Mistrzostw Świata.

