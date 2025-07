Messi, Ronaldinho, Maradona… a teraz on. Lamine Yamal przed wielką próbą

fot. Associated Press Na zdjęciu: Lamine Yamal

Lamine Yamal chce dorównać Lionelowi Messiemu, Ronaldinho czy Maradonie

Lamine Yamal od sezonu 2025/2026 będzie grał z koszulkę z numerem 10. Zawodnik w trakcie spotkania z dziennikarzami przy okazji konferencji prasowej został zapytany wprost, czy ma nadzieję pozostawić po sobie takie dziedzictwo jakie zostawili w klubie Lionel Messi, Diego Armando Maradona czy Ronaldinho. Piłkarz odpowiedział konkretnie.

– Mam taką nadzieję. To trzy legendy klubu. Każde dziecko marzy o tym, by być takim piłkarzem jak każdy z nich. Wziąłbym od każdego wszystko i jestem wdzięczny za to, co dali klubowi – powiedział reprezentant Hiszpanii, cytowany przez internetowe wydanie dziennika „AS”

18-letni zawodnik podpisał nową umowę z Barceloną, która obowiązywać będzie do końca czerwca 2031 roku. Uroczysta ceremonia odbyła się w środę, 16 lipca.

Obecnie rynkowa wartość Yamala wynosi 200 milionów euro. W poprzednim sezonie rozegrał łącznie 55 spotkań, w których zdobył 18 bramek i zanotował 25 asyst. Wszystko wskazuje na to, że pod wodzą Hansiego Flicka będzie jednym z liderów ofensywy Blaugrany, obok Roberta Lewandowskiego i Raphinhi.

Barcelona rozpoczęła już przygotowania do nowego sezonu. Rozgrywki La Liga ruszą w trzeci weekend sierpnia, a pierwszym rywalem Dumy Katalonii będzie Mallorca.

Czytaj także: Rodrygo na sprzedaż? Real Madryt rozważa głośny ruch transferowy