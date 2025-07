Rodrygo na sprzedaż? Real Madryt rozważa głośny ruch transferowy

fot. Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Rodrygo może trafić do Liverpoolu, a Konate do Realu

Real Madryt i Liverpool w trakcie trwającego okna transferowego skupiają się na poprawie jakości swoich składów. W kontekście ich planów transferowych nie brakuje spekulacji. Tymczasem ciekawe informacje przekazał serwis Defensa Central.

Hiszpański portal zasugerował, że może dojść do wymiany zawodników między gigantami La Liga i Premier League. Real Madryt może mieć w planach sfinalizowanie transferu z udziałem Ibrahima Konate, natomiast w przeciwnym kierunku – do Liverpoolu – mógłby powędrować Rodrygo Goes.

Różnica w wycenach obu graczy wynosi około 30 milionów euro. Rynkowa wartość Brazylijczyka to mniej więcej 90 milionów euro, natomiast Francuz jest wyceniany na około 60 milionów.

Jasne jest, że obecni mistrzowie Anglii chcą zrobić wszystko, by nie stracić Konate za darmo. Jego kontrakt obowiązuje do końca czerwca 2026 roku. Według źródeł, sternicy The Reds mieli zaproponować Królewskim wymianę Rodrygo na Konate oraz dopłatę w wysokości 30–35 milionów euro.

Na ten moment władze Realu Madryt nie podjęły jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie przyszłości swojego ofensywnego zawodnika. Klub jednak nie zamierza blokować Rodrygo, jeśli ten uzna, że transfer do Liverpoolu byłby dla niego krokiem naprzód. Nie można więc wykluczyć, że transakcja ostatecznie dojdzie do skutku. Pod warunkiem dogłębnej analizy warunków finansowych i sportowych.

