FC Barcelona pracuje nad ważną ceremonią z udziałem Lamine Yamala

Według doniesień Gerarda Romero, w środę 16 lipca ma odbyć się oficjalna ceremonia ogłoszenia nowej umowy dla młodego zawodnika. Tego dnia Lamine Yamal ma również otrzymać koszulkę z numerem 10 – jedną z najbardziej prestiżowych w historii klubu.

Reprezentant Hiszpanii będzie zatem kolejnym piłkarzem, który przywdzieje legendarny numer noszony w przeszłości przez takich zawodników jak Diego Maradona, Rivaldo, Ronaldinho czy Lionel Messi.

17-letni Yamal to wychowanek Barcelony, który do pierwszego zespołu trafił w lipcu 2023 roku. W ostatnim sezonie zdobył z Blaugraną mistrzostwo La Liga, Superpuchar Hiszpanii oraz Puchar Króla (Copa del Rey).

Do tej pory Lamine Yamal rozegrał w barwach Barcelony 106 meczów, w których zdobył 25 bramek i zanotował 34 asysty. Nowy kontrakt młodego gwiazdora ma obowiązywać do końca czerwca 2031 roku. W umowie znajdzie się również klauzula odstępnego w wysokości miliarda euro, co pokazuje, jak bardzo klub wierzy w rozwój zawodnika.

Barcelona rozpocznie nowy sezon ligowy już 16 sierpnia meczem wyjazdowym z Mallorcą. Na pierwszy domowy mecz kibice będą musieli poczekać aż do czwartej kolejki – po przerwie reprezentacyjnej, gdy Katalończycy podejmą Getafe w trzeci weekend września.

