Yamal dostał ostrzeżenie od Barcelony. Wiadomo, o co poszło

11:58, 2. września 2025
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  El Nacional

Lamine Yamal w bardzo młodym wieku stał się wielką gwiazdą. Barcelona widzi powody do niepokoju. Klub ostrzega 18-latka przed zagrożeniami.

Lamine Yamal
fot. Associated Press Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal ma przed sobą szereg zagrożeń. Barcelona go ostrzega

Lamine Yamal już teraz jest uważany za jednego z najlepszych piłkarzy na świecie. Wielu kibiców twierdzi, że powinien nawet zdobyć Złotą Piłkę za sezon 2025/2026. 18-letni skrzydłowy to absolutny fenomen, lecz Barcelona ma świadomość, że wielka sława niesie ze sobą również potencjalne zagrożenia, które mogą przeszkodzić mu w zrobieniu kariery na miarę wielkiego talentu. Hansi Flick wdrożył plan, który ma zapobiec zmęczeniu gwiazdora, tak aby był gotowy na najważniejsze mecze i przy tym mógł dalej zachwycać widowiskową grą.

Yamal otrzymał również ostrzeżenie od klubu, a o szczegółach informuje „El Nacional”. Nie jest tajemnicą, że na przestrzeni ostatnich miesięcy stał się dla rywali celem do atakowania. Regularnie jest ofiarą brutalnych fauli, natomiast musi radzić sobie z takimi sytuacjami i pozostać spokojny. Jeśli pozwoli się sprowokować, wpłynie to negatywnie na postawę jego oraz całej drużyny.

Wychowanek Barcelony znajduje się również pod ostrzałem mediów, które wyolbrzymiają każde zdarzenie, którego go dotyczy. Chodzi tu zarówno o sytuacje boiskowe, jak i te poza boiskiem. Władze klubu oraz koledzy z szatni tłumaczą mu, aby odciął się od doniesień i skupił wyłącznie na grze. Musi przy tym oczywiście zachowywać się ostrożnie i nie generować problemów, których można uniknąć. Już w przerwie między sezonami zachowanie Yamala było regularnie komentowane i analizowane w mediach na całym świecie.

Klub oczywiście wierzy, że Yamal ma odpowiednią mentalność, aby sobie z tym poradzić. Gra na najwyższym światowym poziomie, co wiąże się z zachowaniem czujności i nadmierną ostrożnością.