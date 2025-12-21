Niepokój w Barcelonie. Flick uspokoił

Jules Kounde z powodu kontuzji nie dokończył meczu, w którym FC Barcelona grała na wyjeździe z Villarreal. Po spotkaniu o sytuacji zdrowotnej piłkarza wypowiedział się Hansi Flick.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Jules Kounde

Hansi Flick o stanie zdrowia Julesa Kounde

Jules Kounde wziął udział w niedzielnym spotkaniu z Villarreal, spędzając na boisku 79 minut. Finalnie nie dokończył jednak meczu z powodu problemów zdrowotnych. Po zakończeniu rywalizacji na temat zawodnika kilka słów powiedział szkoleniowiec Katalończyków.

– Nie sądzę, żeby kontuzja Kounde była poważna. Powiedział, schodząc z boiska, że to tylko skurcz mięśnia i mamy nadzieję, że tak właśnie jest. Jules miał pewne problemy w ciągu ostatnich trzech-czterech dni. Był chory – mówił Hansi Flick cytowany przez dziennikarza Fabrizio Romano na platformie X.

46-krotny reprezentant Francji trafił do Barcelony w lipcu 2022 roku z Sevilli. Kosztował wówczas hiszpański klub 50 milionów euro. Wcześniej zawodnik reprezentował natomiast barwy Girondins Bordeaux.

Koundé w tej kampanii wystąpił jak na razie w 24 meczach, strzelając w nich trzy gole. Ponadto na koncie piłkarza znajdują się dwie asysty. Zawodnik ma kontrakt ważny z Barceloną do końca czerwca 2030 roku. Rynkowa wartość piłkarza wynosi 65 milionów euro.

Barcelona z kolei zakończyła już granie w 2025 roku. Katalończycy zakończyli zmagania w La Liga na pozycji lidera, mając 46 punktów na koncie. Ekipa z Camp Nou wciąż liczy się w walce o kilka trofeów. Blaugrana może sięgnąć nie tylko po mistrzostwo Hiszpanii, ale także po Puchar Króla i Superpuchar Hiszpanii. Gigant ligi hiszpańskiej wciąż rywalizuje również w Lidze Mistrzów.