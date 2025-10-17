FC Barcelona w sobotę zmierzy się przed własną publicznością z Gironą. Dziennik Sport i Marca przedstawili przewidywane składy na ten mecz. Nie wiadomo, czy od pierwszych minut zagra Lamine Yamal.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Przewidywane składy na mecz Barcelona – Girona

FC Barcelona przed przerwą na październikowe zgrupowanie doznała dwóch porażek z rzędu. Katalończycy musieli uznać wyższość Paris Saint-Germain (1:2) oraz Sevilli (1:4). Teraz będą mieli szanse, aby zrehabilitować się za niepowodzenie. W sobotę (18 października) podejmą na Estadio Olimpico inny kataloński klub – Gironę. Mecz rozpocznie się o godzinie 16:15.

Hansi Flick ma duże problemy, ponieważ wielu zawodników zmaga się z kontuzjami. Na pewno nie zagra m.in. Robert Lewandowski, Raphinha czy Gavi. Wiadomo jednak, że do gry gotowi są Lamine Yamal i Fermin Lopez. W ich przypadku chodzi jednak o krótszy występ, ponieważ nie są w stanie rozegrać pełnych dziewięćdziesięciu minut. Kto więc wystąpi w wyjściowej jedenastce?

Dziennik Sport przewiduje, że w pierwszym składzie będzie dużo zmian. W bramce wystąpi oczywiście Wojciech Szczęsny, a przed nim mają zagrać Eric Garcia, Ronald Araujo, Pau Cubarsi i Gerard Martin. W środku pola ma zagrać 17-letni Dro Fernandez u boku Frenkiego De Jonga i Pedriego. Niespodzianka ma nastąpić w ofensywie, gdzie na skrzydle zagra Alejandro Balde. Po drugiej stronie wystąpi Roony Bardghji, a na dziewiątce zagra Marcus Rashford.

Nieco inaczej widzi to Marca, która uważa, że Yamal zagra od początku. Z kolei w drugiej linii, zamiast Dro ma wystąpić Marc Casado. W obronie na prawym boku typują Julesa Kounde, a nie Erica Garcię.

Przewidywane składy na mecz FC Barcelona – Girona wg. dziennika Sport:

Barcelona: Szczęsny – Garcia, Araujo, Cubarsi, Martin – De Jong, Pedri, Dro – Balde, Rashford, Bardghji

Girona: Gazzaniga – Rincon, Martinez, Reis, Blind, Moreno – Witsel, Solis – Roca, Vanat, Asprilla