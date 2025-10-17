Flick przekazał nowe wieści. Wiadomo, czy Yamal zagra

FC Barcelona wraca do gry po przerwie na reprezentacje. W sobotę zmierzą się przed własną publicznością z Gironą. Hansi Flick zdradził, czy Lamine Yamal będzie gotowy do gry po kontuzji.

rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal i Hansi Flick

Flick ogłosił powrót! Lamine Yamal pomoże Barcelonie

FC Barcelona po dwóch tygodniach przerwy ponownie wraca do walki o ligowe punkty. W najbliższą sobotę (18 października) Duma Katalonii stanie przed szansą przełamania złej passy. Przed własną publicznością zmierzą się z Gironą w ramach 8. kolejki La Liga. Warto odnotować, że Blaugrana ma na swoim koncie dwie porażki z rzędu. Przegrali z Paris Saint-Germain (1:2) i Sevillą (1:4).

Przed starciem z Gironą największym znakiem zapytania jest wyjściowy skład Katalończyków. W obozie mistrza Hiszpanii wielu zawodników jest kontuzjowanych w tym m.in. Raphinha i Robert Lewandowski. Ze względu na uraz zgrupowanie reprezentacji opuścił także Lamine Yamal. Na konferencji prasowej szkoleniowiec Barcelony zdradził, jacy zawodnicy wrócą do gry po kontuzji na najbliższy mecz. „Lamine Yamal i Fermin Lopez wrócą jutro, ale nie są w stanie zagrać pełnych dziewięćdziesięciu minut” – powiedział Hansi Flick.

Yamal już po raz drugi w tym sezonie ma problemy zdrowotne. Ostatnio zmagał się z tą samą kontuzją co wcześniej, czyli dyskomfortem w okolicach spojenia łonowego. Z tego powodu ma na swoim koncie tylko 5 spotkań, w których zdobył 2 gole i zaliczył 4 asysty.

Barcelona po 7. kolejkach La Liga zajmuje 2. miejsce w tabeli z dorobkiem 19 punktów. Do lidera, czyli Realu Madryt tracą 2 punkty. W przyszłym tygodniu odbędzie się bezpośrednie starcie, czyli słynne El Clasico, które zostanie rozegrane na Santiago Bernabeu.