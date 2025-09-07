FC Barcelona za wszelką cenę chce przedłużyć kontrakt z Ericiem Garcíą. Plan zakłada zobowiązanie umową do 30 czerwca 2030 roku. Wkrótce cała sytuacja może się wyjaśnić – informuje hiszpański „SPORT”.

rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Barcelony

Eric Garcia z nową umową. FC Barcelona pracuje

FC Barcelona zalicza całkiem udane wejście w nowy sezon. Choć podopiecznym Hansiego Flicka tuż przed przerwą reprezentacyjną zdarzyła się mała wpadka. Duma Katalonii podzieliła się bowiem punktami z Rayo Vallecano (1:1). W kolejnym meczu mistrzowie Hiszpanii zmierzą się z Valencią. To idealny moment dla Blaugrany na powrót do odpowiednie tory.

Z informacji przekazanych przez hiszpański „SPORT” dowiadujemy się, że FC Barcelona rozstrzyga sytuację swojego gracza. Klub zamierza bowiem przedłużyć kontrakt z Ericiem Garcią. Od dłuższego czasu przewija się w mediach ten temat. Jednak wreszcie doszło do przełomu. Deco dokonuje postępów w negocjacjach, a nowa umowa hiszpańskiego defensora ma obowiązywać do 30 czerwca 2030 roku.

Jeśli strony zobowiążą się nowym kontraktem, to w momencie jego wygaśnięcia Eric Garcia będzie miał 29 lat. To wciąż odpowiedni wiek, aby grać na najwyższym europejskim poziomie. Hiszpan miał trudne momenty w Dumie Katalonii, ale ostatnio sytuacja zawodnika zdecydowania się zmieniła. Defensor stał się jednak z ważniejszych piłkarzy w ekipie Hansiego Flicka.

Eric Garcia jest związany z FC Barceloną od 2021 roku, z roczną przerwą na wypożyczenie w Gironie. 24-latek dotychczas rozegrał 118 spotkań w barwach Blaugrany. W tym czasie udało mu się strzelić sześć goli oraz zaliczyć pięć asyst.