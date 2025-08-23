FC Barcelona zamierza poczynić odpowiednie kroki jeszcze przed końcem okienka transferowego. Duma Katalonii chce przedłużyć kontrakt z Ericiem Garcią do 2030 roku - podaje hiszpański "SPORT".

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Barcelony

FC Barcelona chce zatrzymać Erica Garcię! Nowa umowa w drodze

FC Barcelona udanie rozpoczęła nowy sezon La Ligi. Na inaugurację rozgrywek podopieczni Hansiego Flicka pokonali Real Mallorkę rezultatem 2:0. Już w sobotni wieczór mistrzowie Hiszpanii będą mogli dopisać do swojego dorobku kolejne trzy punkty. Tego dnia zmierzą się na wyjeździe z Levante. W tym meczu może wystąpić Robert Lewandowski, który ostatnio zmagał się z kontuzją.

Tymczasem z obozu FC Barcelony napływają bardzo ciekawe informacje. Hiszpański „SPORT” poinformował, że Duma Katalonii chce zabezpieczyć przyszłość i przedłużyć kontrakt z Ericiem Garcią. Obecna umowa hiszpańskiego defensora wygasa 30 czerwca 2026 roku. Natomiast nowa umowa obowiązywałaby o cztery lata dłużej.

Eric Garcia długo nie mógł przekonać do siebie Hansiego Flicka. Hiszpan rzadko występował w koszulce FC Barcelony. Jednak wszystko zmieniła końcówka minionego sezonu. 24-latek wówczas przebił się do wyjściowego składu i prezentował bardzo wysoką formą. Dziś defensor jest uznawany za ważną postać w obozie Dumy Katalonii.

W poprzednim sezonie Eric Garcia rozegrał 45 spotkań w koszulce FC Barcelony. Hiszpański obrońca może się pochwalić bardzo dobrymi liczbami. Udało mu się bowiem pięciokrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczyć trzy asysty.