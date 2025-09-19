Barcelona doczeka się wielkiego powrotu? Znany trener o tym marzy!

Luis Enrique świętował w zeszłym sezonie triumf w Lidze Mistrzów z PSG. Zdaniem "Sportu", hiszpański trener nie ukrywa jednak, że chciałby jeszcze kiedyś wrócić na ławkę Barcelony, gdzie wciąż cieszy się wielkim uznaniem.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Luis Enrique ponownie poprowadzi FC Barcelonę?

Luis Enrique zapisał się w historii Paris Saint-Germain, prowadząc klub do pierwszego triumfu w Lidze Mistrzów. Dla szkoleniowca z Asturii był to drugi puchar w tych rozgrywkach, co umocniło jego pozycję wśród najlepszych trenerów w Europie. Teraz będzie walczył o obronę pucharu, a jego ambicje pozostają niezmienne: PSG celuje w kolejne sukcesy.

Mimo kontraktu obowiązującego do 2027 roku, Luis Enrique coraz częściej spogląda w stronę Barcelony, twierdzi „Sport”. Hiszpan wielokrotnie powtarzał w rozmowach prywatnych, że marzy o powrocie na ławkę Blaugrany. Jego nazwisko już teraz pojawia się w kontekście przyszłorocznych wyborów prezydenckich w klubie, które mogą otworzyć mu drzwi do ponownej współpracy z katalońskim gigantem.

Sam trener przyznaje, że czuje się dobrze w Paryżu, ale tęskni za życiem w Barcelonie. – Zawsze starałem się dotrzymywać kontraktów – mówił publicznie, lecz jednocześnie nie ukrywa, że powrót na Camp Nou byłby dla niego spełnieniem marzeń. Jego popularność wśród kibiców Blaugrany pozostaje ogromna, co czyni go jednym z potencjalnych faworytów do objęcia drużyny w przyszłości.

Ewentualny powrót nie wydaje się jednak kwestią najbliższych miesięcy. Na razie Luis Enrique skupia się na zadaniach w PSG, gdzie ma do dyspozycji jeden z najmocniejszych składów w Europie. Jednak w Barcelonie dobrze wiedzą, że nazwisko asturyjskiego szkoleniowca może stać się ważnym elementem kampanii wyborczej i tematem, który powróci szybciej, niż wielu się spodziewa. Umowa Hansiego Flicka z Barceloną również wygasa w czerwcu 2027 roku.

