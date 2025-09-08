Barcelona zdecydowała ws. operacji Gaviego. Wszystko jasne

Gavi kilka dni temu doznał kontuzji kolana, przez co w grę wchodziła operacja. Barcelona zdecydowała się zrezygnować z zabiegu, stawiając na leczenie zachowawcze - informuje Mundo Deportivo.

Gavi nie przejdzie operacji. Barcelona chce zachować ostrożność

FC Barcelona bezpośrednio przed przerwą na reprezentację rozczarowała kibiców, niespodziewanie remisując z Rayo Vallecano (1:1). Na domiar złego w spotkaniu nie wziął udziału Gavi, który borykał się z problemami zdrowotnymi. Duma Katalonii poinformowała później, że chodzi o kontuzję kolana. Uraz ma być na tyle poważny, że może być potrzebna operacja.

Nowe informacje ws. stanu zdrowia Gaviego przekazał dziennik Mundo Deportivo. Jak donosi Fernando Polo i Sergi Sole jak na razie decyzja o operacji została wstrzymana. Barcelona chce zachować ostrożność i stawia na leczenie zachowawcze. Na ten moment powrót do zdrowia pomocnika szacuje się na trzy tygodnie. Natomiast nie można wykluczyć, że przerwa będzie dłuższa.

Po okresie leczenie sytuacja zdrowotna reprezentanta Hiszpanii ma zostać poddana ocenie. Jeśli okaże się, że Gavi wciąż będzie miał problem z kolanem, Barcelona ma zdecydować się na inne rozwiązanie. Prawdopodobnie wtedy w grę wejdzie wspomniana operacja.

Przed kontuzją Gavi zdążył wystąpić w dwóch meczach. W 1. kolejce w spotkaniu z Levante zanotował asystę przy golu Lamine Yamala. W poprzednim sezonie zgromadził łącznie 42 występy, zdobywając trzy gole i tyle samo asyst.