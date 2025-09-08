Gwiazdor Barcelony z problemami. Grozi mu operacja!

fot. Sipa US Na zdjęciu: Piłkarze Barcelony

Gavi wypadnie na dłużej? Kontuzja jest poważna

Barcelona po trzech ligowych kolejkach ma w dorobku siedem punktów i zajmuje trzecie miejsce w tabeli. Nie jest to wymarzony start, zwłaszcza mając na uwadze poziom jej gry. Ekipa Hansiego Flicka ma przed sobą mnóstwo pracy, aby dorównać do tego, co prezentowała w poprzedniej kampanii. Szczególnym problemem zdaje się być dyspozycja defensywy, która jest łatwa do rozbicia przez rywali.

O miejsce w składzie i względy Flicka walczy Gavi, który w dwóch pierwszych meczach zaczynał na ławce rezerwowych, a trzeci opuścił na skutek urazu. Barcelona kilka dni temu poinformowała o problemach z jego kolanem. Było ono opuchnięte, dlatego klub nie mógł przeprowadził szczegółowych badań, więc nie informował o długości absencji. Teraz Catalunya Radio twierdzi, że problem jest bardzo poważny, a kontuzja się pogorszyła. W kolanie Gaviego uszkodzona została łąkotka.

To sprawia, że hiszpański pomocnik może jednak przejść operację. Jeśli tak się stanie, Barcelona nie będzie mogła skorzystać z jego usług w najbliższych miesiącach. Dla drużyny to oczywiście bardzo duże osłabienie, bowiem Gavi jest jej ważnym elementem, nawet jeśli nie występuje w wyjściowym składzie. Klub wraz z zawodnikiem musi podjąć najkorzystniejszą decyzję. Zabieg nie jest jeszcze przesądzony, więc istnieje szansa, że szybciej wróci do zdrowia.