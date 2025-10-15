Barcelona długo na to czekała. Ogłosiła nowy kontrakt gwiazdy

Barcelona ogłosiła w środę nowy kontrakt dla swojej gwiazdy. Frenkie de Jong dogadał się z gigantem i związał się z nim do 2029 roku. Pojawił się w tej sprawie oficjalny komunikat.

fot. DPPI Media Na zdjęciu: Frenkie de Jong

De Jong w Barcelonie do 2029 roku. Będzie zarabiał mniej

Barcelona od wielu miesięcy pracowała nad zatrzymaniem Frenkiego de Jonga. Przyspieszyła swoje działania, gdy Holender wrócił do najwyższej formy i wywalczył miejsce w wyjściowym składzie drużyny Hansiego Flicka. Do tego czasu zastanawiano się nad jego przyszłością i nie wykluczano sprzedaży, choć sam pomocnik naciskał na pozostanie w Katalonii.

Warunek Blaugrany był jeden – strony przedłużą umowę, ale de Jong musi zgodzić się na obniżkę zarobków. Porozumienie w tej sprawie zostało osiągnięte, dlatego w środę pojawił się oficjalny komunikat. Klub poinformował o tym, że Holender związał się do 2029 roku. Nie ma tym samym tematu jego odejścia, a zainteresowane zespoły muszą ruszyć po innych kandydatów.

Barcelonie bardzo zależało na tym porozumieniu, gdyż nie chciała dopuścić do sytuacji, w której de Jong będzie mógł odejść za darmo. Jego wcześniejsza już umowa była ważna tylko do 2026 roku. Teraz może z pewnością uwzględniać go w planach na przyszły sezon, nie obawiając się o niepowodzenie w negocjacjach.

De Jong jest piłkarzem Barcelony od 2019 roku, kiedy to wykupiła go z Ajaksu Amsterdam za 86 milionów euro. Od tego czasu rozegrał dla niej 267 spotkań oraz wywalczył status jednego z kapitanów.