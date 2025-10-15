Flick zatrzymał gwiazdę Barcelony. Raphinha ujawnił kulisy decyzji

Raphinha to jeden z tych zawodników, którego przyszłość w FC Barcelonie była swego czasu bardzo niepewna. Na temat losu gracza ciekawe wieści przekazał portal Fichajes.net.

Raphinha poważnie rozważał opuszczenie Barcelony

Raphinha to zawodnik, który jest dzisiaj jedną z kluczowych postaci FC Barcelony dowodzonej przez Hansiego Flicka. Co prawda piłkarz ma kontrakt ważny z Katalończykami do końca czerwca 2028 roku, jednak swego czasu nie brakowało spekulacji na temat jego przyszłości w szeregach giganta La Liga. Ciekawe informacje w tej sprawie przekazał portal Fichajes.net.

W poprzedniej kampanii Raphinha prezentował się na tyle solidnie, że stał się jedną z największych gwiazd Blaugrany. We wszystkich rozgrywkach piłkarz zdobył 34 bramki i zaliczył 26 asyst. Stał się jednocześnie ważną postacią w systemie Barcy.

„Mundo Deportivo” przypomniało natomiast, że lato 2024 roku było przełomowym momentem w karierze Raphinhi. Zawodnik otrzymał wówczas bardzo atrakcyjną ofertę z Arabii Saudyjskiej, którą poważnie rozważał, co sam przyznał po pewnym czasie. Warto podkreślić, że propozycja, oprócz aspektu sportowego, zapewniała Raphinhi stabilność finansową i bezpieczeństwo dla jego rodziny. – Ta oferta rozwiązałaby problemy moich rodziców, syna i wielu bliskich mi osób – wyjaśniał Brazylijczyk.

Piłkarz jednocześnie przekazał, że duży wpływ na przekonanie go do pozostania w Barcelonie miał trener Flick. – Wyjaśnił mi swój pomysł, pewność siebie i pragnienie, abym był jednym z filarów zespołu – powiedział Raphinha.

Dzisiaj zawodnik przeżywa tak naprawdę swój najlepszy czas w karierze. Nie zmienia tego nawet kontuzja mięśniowa. Historia z udziałem piłkarza pokazała jednoznacznie, jak duży wpływ na los zawodnika mają zaufanie, ciężka praca i poczucie przynależności. To może mieć ogromne znaczenie dla tego, jak dany zawodnik prezentuje się w swojej drużynie, podkreśla Fichajes.net.

Propozycja z Arabii Saudyjskiej oczywiście mogła całkowicie odmienić karierę piłkarza. Ten jednak zdecydował się zostać w ekipie z Hiszpanii. Czas pokazuje, że to był dobry ruch. Raphinha dzisiaj może być postrzegany jako symbol odbudowy Barcy.

