Barcelona czeka na wybory prezesa. Jest pierwszy sondaż

Na zdjęciu: Joan Laporta (FC Barcelona - UD Levante)

Barcelona krok od wielkich zmian? To prognozy

Joan Laporta czy Victor Font? Czy Barcelona pozostanie pod rządami dotychczasowego prezesa, czy po władzę sięgnie jego jedyny rywal? Aktualnie rządy na Camp Nou sprawuje Rafa Yuste, który zastępuje ciągle jeszcze aktualnego głównodowodzącego na czas kampanii. O tym, kto znajdzie się na szczycie, przekonamy się już za dwa dni.

Tuż przed decydującym głosowaniem hiszpańskie media przeprowadzają sondaże. Zgodnie z jednym z pierwszych z nich, przeprowadzonym przez TV3, większe szanse na zwycięstwo ma Victor Font.

Rywal Laporty według tych prognoz ma otrzymać 50,2% głosów. Czy ten wynik oznacza, ze Font jest faworytem do wygranej? Joan Vehils z katalońskiego Sportu przekonuje, że jego ofensywna taktyka nie przyniosła mu wystarczająco dużej liczby zwolenników w stosunku do już istniejącego elektoratu obecnego prezesa.