Camp Nou gotowe na wielki powrót. Laporta skomentował sytuację

FC Barcelona jeszcze nie wróciła na Camp Nou, ale jest do tego już bardzo blisko. W rozmowie z RAC1 na ten temat wypowiedział się prezydent hiszpańskiego klubu Joan Laporta.

fot. DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Joan Laporta o powrocie Barcelony na Camp Nou

FC Barcelona na początku sezonu nie mogła rozgrywać spotkań w roli gospodarza na swojej głównej arenie. Wkrótce jednak sytuacja ma się zmienić. Wyjaśnienia w tej sprawie złożył szef giganta La Liga.

– Wykonaliśmy już niezbędną pracę. Mamy certyfikaty, ale wszystko wymaga procedury. Teraz piłka jest po stronie Rady Miasta. Potrzebujemy pierwszego pozwolenia na użytkowanie. Mamy absolutne gwarancje bezpieczeństwa; nie chcemy popełnić żadnych błędów w tej sprawie. UEFA i La Liga poinformowały, że boisko jest gotowe do gry – mówił Joan Laporta w rozmowie z RAC1 cytowanej przez profil BarcaInfo na platformie X.

– Nie wiem, gdzie zagramy z Realem Sociedad. Jeśli nie na Camp Nou, wszystko wskazuje na Montjuïc, ponieważ tam gramy w Lidze Mistrzów. Teoretycznie cała faza ligowa powinna być rozgrywana na jednym stadionie. Jeśli jednak zdobędziemy licencję na grę na Camp Nou, po rozegraniu pierwszego meczu na Montjuïc, porozmawiamy z UEFA o zezwoleniu na występy na dwóch arenach. Mamy bardzo dobre relacje – zaznaczył prezydent Katalończyków.

Barcelona w najbliższym czasie w roli gospodarza rozegra spotkania z Realem Sociedad i PSG. Z kolei już po przerwie reprezentacyjnej dojdzie do derbów z Gironą. Jak dotąd ligowe potyczki tego sezonu w roli gospodarza Barça rozgrywała na kameralnym Estadi Johan Cruyff.

