Vinicius Junior i Real Madryt. Nowe wieści w sprawie przyszłości gwiazdy

Vinicius Junior i jego przyszłość w Realu Madryt to wciąż temat rozważań i analiz mediów. Tymczasem nowe wieści na temat Brazylijczyka przekazało El Chiringuito TV.

Vinicius Junior

Real Madryt nie obawia się o przyszłość Viniciusa Juniora

Real Madryt zachowuje spokój w sprawie Viniciusa Juniora. Brazylijski zawodnik w trakcie letniego okna transferowego był przez media łączony z przeprowadzką do jednej z ekip z Arabii Saudyjskiej. Finalnie taki scenariusz się nie urzeczywistnił. Tymczasem ciekawe informacje podało El Chiringuito TV.

Aktualny kontrakt reprezentanta Brazylii obowiązuje do końca czerwca 2027 roku. Według źródeł z klubu z Estadio Santiago Bernabeu nikt nie obawia się, że Vinicius Junior odejdzie na zasadzie wolnego transferu. Choć wcześniej pojawiały się sugestie, że piłkarz nie jest w pełni zadowolony ze swojej sytuacji w drużynie i miał zagrozić, że jeśli nic się nie zmieni, zdecyduje się na transfer już w styczniu.

Ogólne nastawienie władz Realu jest jasne. Sytuacja wygląda tak, że jeśli Brazylijczyk zaakceptuje oferowane warunki, to kontrakt zostanie przedłużony. Jeśli nie, to klub pogodzi się z losem i po prostu dojdzie do rozstania zawodnika z klubem z Madrytu.

25-letni piłkarz trafił do Realu w lipcu 2017 roku. Kosztował wówczas 45 milionów euro. Dziś jego rynkowa wartość szacowana jest na około 170 milionów euro. W tym sezonie Vinicius Junior wystąpił dotychczas w sześciu spotkaniach, licząc La Liga i Ligę Mistrzów. Zanotował w nich dwie bramki oraz dwie asysty.

