Barcelona blisko otwarcia kolejnej trybuny. O tyle zwiększy się pojemność Camp Nou

11:48, 26. grudnia 2025
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Sport.es

FC Barcelona nie zwalnia tempa przy modernizacji Spotify Camp Nou. Według Esport3 klub liczy, że już na kolejnym domowym meczu ligowym pojawi się nawet 17 tysięcy kibiców więcej.

Robert Lewandowski, Fermin Lopez
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski, Fermin Lopez

Barcelona liczy na szybkie ukończenie kolejnego etapu modernizacji Camp nou

FC Barcelona kontynuuje prace budowlane na Spotify Camp Nou bez przerwy, nawet w okresie świątecznym. Klub chce jak najszybciej zwiększyć pojemność stadionu i poprawić wpływy meczowe. Władze Blaugrany wierzą, że pierwszy istotny krok może zostać wykonany jeszcze w styczniu.

Zgodnie z informacjami Esport3 możliwe jest uzyskanie Licencji 1C, która pozwoliłaby na otwarcie północnej trybuny. Jeśli procedury zakończą się na czas, pojemność stadionu wzrosłaby o około 17 tysięcy miejsc. W praktyce oznaczałoby to, że podczas ligowego meczu z Oviedo na trybunach mogłoby zasiąść nawet sześćdziesiąt dwa tysiące widzów.

Kalendarz sprzyja realizacji tego planu. Barcelona przez kilka tygodni będzie grała głównie poza własnym stadionem. Najpierw czeka ją derbowe spotkanie z Espanyolem, a następnie wyjazd do Arabii Saudyjskiej na Superpuchar. W międzyczasie zespół pozna rywala w Pucharze Króla i rozegra mecz wyjazdowy z niżej notowanym przeciwnikiem.

Powrót do rozgrywek ligowych na Camp Nou zaplanowano na 25 stycznia. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, dwa pierwsze pierścienie stadionu będą już w pełni gotowe. Do zakończenia pozostanie tylko trzeci poziom, którego oddanie zaplanowano na kolejny sezon. Wtedy pojemność Spotify Camp Nou ma wzrosnąć do około 105 tysięcy miejsc.

