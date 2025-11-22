Barcelona – Athletic: przewidywane składy na mecz. Wiadomo, co ze Szczęsnym

Barcelona zmierzy się dzisiaj w kolejnym meczu ligi hiszpańskiej z zespołem Athletic Bilbao. Będzie to jednak powrót na Spotify Camp Nou. W składzie najpewniej dojdzie do jednej istotnej zmiany.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY/Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Barcelona wraca na Camp Nou, Szczęsny na ławce

FC Barcelona w tym sezonie ligi hiszpańskiej z pewnością nie jest w aż tak dobrej formie, jak miało to miejsce jeszcze w poprzedniej kampanii. Aktualnie w ligowej tabeli podopieczni Hansiego Flicka tracą trzy punkty do pierwszego Realu Madryt, ale patrząc na dysproporcję chociażby w El Clasico, wydaje się, że zadanie prześcignięcia Królewskich nie będzie łatwe.

Pierwsza okazja do tego, aby jednak się zbliżyć do lidera już dzisiaj, bowiem to właśnie na godzinę 16:15 w sobotę 22 listopada zaplanowano rywalizację pomiędzy Barceloną a zespołem Athletic Bilbao. I choć samo starcie zapowiada się bardzo ciekawie pod względem sportowym, to przede wszystkim należy zwrócić uwagę na fakt, że Duma Katalonii po kilku latach przerwy wraca na Spotify Camp Nou. Stadion w ostatnim czasie był modernizowany, ale teraz wszystko jest już gotowe do tego, aby kibice mogli wejść na obiekt.

Oto przewidywane składy na mecz FC Barcelona – Athletic Bilbao:

Barcelona: Garcia: Kounde, Cubarsi, Eric, Balde; Fermin, Casado, Olmo; Yamal, Lewandowski, Ferran.

Athletic Bilbao: Simon; Gorosabel, Vivian, Laporte, Berchiche; De Galarreta, Jauregizar; Berenguer, Sancet, N. Williams; Guruzeta.

