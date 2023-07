Aurelian Tchouameni nie skupia się na plotkach transferowych z nim w roli głównej i jest zdeterminowany, by na początku przyszłego sezonu wrócić do jedenastki Realu Madryt - informują dziennikarze hiszpańskiej gazety MARCA.

IMAGO / Sebastian Frej Na zdjęciu: Aurelien Tchouameni

Aurelian Tchouameni miał bardzo dobre wejście do Realu Madryt

Francuz po Mundialu stracił jednak miejsce w składzie Królewskich

Pomocnik zrobi wszystko, by w kampanii 2023/24 wrócić do łask Carlo Ancelottiego

Aurelian Tchouameni nie dla Premier League

Według najnowszych informacji przekazanych przez hiszpański dziennik “MARCA”, Aurelian Tchouameni ma zamiar ciężko pracować w okresie przedsezonowym, ponieważ jest zdeterminowany, aby odzyskać miejsce w podstawowym składzie Realu Madryt.

To wyklucza ewentualną przeprowadzkę reprezentanta Francji do Premier League, a takie plotki pojawiały się w angielskich mediach. Sam zawodnik chce zostać na Santiago Bernabeu, a Królewscy cały czas liczą na byłego piłkarza AS Monaco oraz Girondins Bordeaux.

23-letni pomocnik miał bardzo dobre wejście do Realu Madryt, gdzie przez pierwsze miesiące godnie zastępował Casemiro. Dyspozycja Aureliana Tchouameniego po Mistrzostwach Świata była jednak dużo słabsza, przez co coraz częściej zasiadał na ławce rezerwowych.