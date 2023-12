Źródło: AS / Football Espana

Styl gry Atletico Madryt od dawna nie powinien już być kojarzony wyłącznie z defensywą

Zespół Rojiblancos strzela w 2023 roku średnio najwięcej bramek, odkąd u jego sterów jest “Cholo” Simeone

Liderem ofensywy drużyny ponownie został Antoine Griezmann, który od wielu miesięcy błyszczy formą

Atletico tak często jeszcze nie strzelało. Transformacja drużyny “Cholo”

Diego Simeone niebawem – 23 grudnia – obchodził będzie 12. rocznicę objęcia pracy w Atletico Madryt. Chociaż osiągnął ze swoim ukochanym klubem i sięgnął po liczne trofea, w tym dwa mistrzostwa Hiszpanii, jeszcze nigdy jego drużyna nie zdobywała tak wiele bramek. Popisy, będącego w życiowej formie, Antoine’a Griezmanna i transformacja wizji “Cholo” po Mundialu w Katarze dały konkretny wynik.

Na ten moment Rojiblancos rozegrali w tym roku 45 spotkań i strzelili w nich 97 bramek. To daje średnią 2,15 gola na mecz. Nigdy dotąd podopieczni Simeone nie zdobywali bramek tak regularnie. Poprzednio najlepszą średnią odnotowali dekadę temu, w 2013 roku. Wówczas wyniosła ona 1,89. Nie zapominajmy, jednak, że Atletico rozegra jeszcze do końca grudnia pięć meczów. Piłkarze mogą zatem sięgnąć po rekord bramek w roku kalendarzowym. Padł on w 2012 roku, gdy licznik trafień zatrzymał się na 107. Jeżeli zawodnicy utrzymają dotychczasową średnią, powinni zdołać poprawić ten wynik.

Już w niedzielę madrytczycy podejmą na własnym stadionie Almerię. Na ten moment tracą do liderującego Realu siedem punktów. Rozegrali jednak o jeden mecz mniej.

