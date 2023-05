PressFocus Na zdjęciu: Joao Felix

Joao Felix to najdroższy nabytek Atletico Madryt w historii

Jego początki w klubie nie należały do najlepszych

Zdecydowano się na wypożyczenie piłkarza do Chelsea, ale wciąż liczą na eksplozję jego talentu

Atletico Madryt da szansę Felixowi

Joao Felix trafił do Atletico w 2019 roku podczas letniego okienka transferowego za kwotę 127 milionów euro. Od tamtej pory rozegrał w barwach Rojiblancos 131 meczów, zdobył w nich 34 gole i zaliczył 18 asyst. Za taką cenę wymagano od niego zdecydowanie więcej.

Tej zimy Atletico Madryt postanowiło wypożyczyć Portugalczyka do Chelsea. Wiele wskazywało na to, że to początek końca 23-latka w barwach madryckiego klubu. Jednak jak informuje Mundo Deportivo, Rojiblancos wciąż wierzą w talent Felixa.

– Atletico to klub, który funkcjonuje tak, jakby był rodziną. Diego Simeone nie zrobi niczego, co byłoby sprzeczne z wolą kierownictwa klubu. Zarówno Cholo, jak i właściciele klubu mają jeden cel: sprawić, by Joao Felix osiągał więcej, zarówno sportowo, jak i ekonomicznie. […] „Cholo chce Joao, a szatnia chce utalentowanych graczy. Dlatego chcą Joao. Wszystkie gwiazdy ustawiają się w jednej linii, aby powrócił i zatriumfował – mówi Javier Vidales, były dyrektor sportowy akademii Atletico.