Szczęsny na ławce. Co z Lewandowskim? Składy na mecz Atletico – Barcelona

19:52, 12. lutego 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Atletico Madryt - FC Barcelona: składy na mecz Pucharu Króla. Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny rozpoczną spotkanie na ławce rezerwowych. Ich miejsca zajęli Joan Garcia i Ferran Torres.

Robert Lewandowski
Obserwuj nas w
ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Oficjalne składy na mecz Atletico – Barcelona

FC Barcelona i Atletico Madryt trafili na siebie w losowaniu półfinału Pucharu Króla. O awansie do finału zdecyduje dwumecz. Pierwsze spotkanie odbędzie się w czwartek (12 lutego) o godzinie 21:00 na stadionie Wanda Metropolitano. Faworytem będą Katalończycy, choć Hansi Flick zdecydował się na kilka rotacji w składzie. W wyjściowej jedenastce zabrakło m.in. Raphinhi i Roberta Lewandowskiego.

Lewandowski podobnie jak Wojciech Szczęsny rozpocznie mecz na ławce rezerwowych. Między słupkami Blaugrany tradycyjnie stanie Joan Garcia. W formacji obronnej zagrają Alejandro Balde, Pau Cubarsi, Eric Garcia i Jules Kounde. W środku pola zagra Dani Olmo i Frenkie De Jong. Pod nieobecność Pedriego tercet pomocników uzupełni Marc Casado. Z kolei w ataku na szpicy zagra Ferran Torres, a skrzydła obstawią Lamine Yamal oraz Fermin Lopez, który zastąpił kontuzjowanego Raphinhę.

Skład Atletico Madryt również ma kilka zmian. W bramce zagra Juan Musso, w obronie Nahuel Molina, a w ataku Antoine Griezmann. Pozostała część wyjściowej jedenastki pozostaje mniej więcej bez zmian w porównaniu z poprzednimi meczami.

Oficjalne składy na mecz Atletico Madryt – FC Barcelona:

Atletico: Musso – Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri – Lookman, Koke, Llorente, Simeone – Griezmann, Alvarez

Barcelona: Garcia – Balde, Cubarsi, Garcia, Kounde – De Jong, Casado, Olmo – Fermin, Ferran, Yamal

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź