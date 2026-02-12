Atletico Madryt - FC Barcelona: składy na mecz Pucharu Króla. Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny rozpoczną spotkanie na ławce rezerwowych. Ich miejsca zajęli Joan Garcia i Ferran Torres.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Oficjalne składy na mecz Atletico – Barcelona

FC Barcelona i Atletico Madryt trafili na siebie w losowaniu półfinału Pucharu Króla. O awansie do finału zdecyduje dwumecz. Pierwsze spotkanie odbędzie się w czwartek (12 lutego) o godzinie 21:00 na stadionie Wanda Metropolitano. Faworytem będą Katalończycy, choć Hansi Flick zdecydował się na kilka rotacji w składzie. W wyjściowej jedenastce zabrakło m.in. Raphinhi i Roberta Lewandowskiego.

Lewandowski podobnie jak Wojciech Szczęsny rozpocznie mecz na ławce rezerwowych. Między słupkami Blaugrany tradycyjnie stanie Joan Garcia. W formacji obronnej zagrają Alejandro Balde, Pau Cubarsi, Eric Garcia i Jules Kounde. W środku pola zagra Dani Olmo i Frenkie De Jong. Pod nieobecność Pedriego tercet pomocników uzupełni Marc Casado. Z kolei w ataku na szpicy zagra Ferran Torres, a skrzydła obstawią Lamine Yamal oraz Fermin Lopez, który zastąpił kontuzjowanego Raphinhę.

Skład Atletico Madryt również ma kilka zmian. W bramce zagra Juan Musso, w obronie Nahuel Molina, a w ataku Antoine Griezmann. Pozostała część wyjściowej jedenastki pozostaje mniej więcej bez zmian w porównaniu z poprzednimi meczami.

Oficjalne składy na mecz Atletico Madryt – FC Barcelona:

Atletico: Musso – Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri – Lookman, Koke, Llorente, Simeone – Griezmann, Alvarez

Barcelona: Garcia – Balde, Cubarsi, Garcia, Kounde – De Jong, Casado, Olmo – Fermin, Ferran, Yamal