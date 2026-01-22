Arteta łączony z Realem Madryt! Jest decyzja

Mikel Arteta to jeden z trenerów, których ostatnio łączono z pracą w Realu Madryt. TeamTalk twierdzi jednak, że Hiszpan nie zamierza odchodzić z Arsenalu. W grę wchodzi nowy kontrakt z Kanonierami.

PressFocus Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arteta nie dla Realu Madryt. Ma podpisać nowy kontrakt z Arsenalem

Real Madryt ponad tydzień temu zmienił trenera, rozstając się po zaledwie około sześciu miesiącach z Xabim Alonso. Stery w klubie przejął Alvaro Arbeloa. Natomiast w hiszpańskich mediach panuje przekonanie, że jest to tylko rozwiązanie tymczasowe. W międzyczasie mają trwać poszukiwania nowego szkoleniowca. Jednym z głównych faworytów wydaje się Juergen Klopp.

Z pracą na Bernabeu łączono już co najmniej kilku trenerów. Przez media przewinęła się również kandydatura Mikela Artety, czyli szkoleniowca Arsenalu. Potencjalne zatrudnienie Hiszpana wykluczył jednak serwis TeamTalk i dziennikarz Graeme Bailey.

Arteta nie ma zamiaru porzucać projektu w Londynie nawet na rzecz Realu Madryt. Co więcej, Kanonierzy są gotowi zaproponować mu nowy kontrakt. Jakiś czas temu obie strony spotkały się, aby omówić kontynuację współpracy, ale doszli do wniosku, że lepiej to zrobić po sezonie. 43-latek jest zadowolony z pobytu w klubie oraz docenia wsparcia, jakie otrzymał od zarządu.

Królewscy nie są jedynym klubem, który miał brać pod uwagę Mikela Artetę. Zagraniczne media piszą o nim jako o jednym z potencjalnych następców Pepa Guardioli w Manchesterze City. Nie brakuje również plotek dotyczących możliwego zatrudnienia w FC Barcelonie.

Jako trener Arsenalu pracuje od grudnia 2019 roku. Arteta prowadził drużynę w 323 meczach, a jego bilans to 199 zwycięstw, 55 remisów i 69 porażek. Dwa razy wygrał Tarczę Wspólnoty oraz raz triumfował w Pucharze Anglii.